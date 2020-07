Un Mojito avec Nathalie Uffner

Nathalie Uffner dans C'est l'heure de l'apéro - C'est l'heure de l'apéro - 03/07/2020 La directrice du TTO (théâtre de la Toison d’Or) nous donne rendez-vous à l’hôtel Jam à Saint-Gilles en région bruxelloise. Elle arrive sur le fil au rendez-vous de Patrick Weber… et on la sent un peu sous pression. Il faut dire qu’elle vit une drôle d’année en cette période de Covid-19 et qu’elle bosse dur sur son dernier projet, une visite de son théâtre transformé en musée. Le ‘Hahaha Museum’sera à coup sûr l’un des grands rendez-vous de l’été.