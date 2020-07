Un apéro-frites avec Fred Jannin !

Et ici tout le monde le connaît, de la patronne Agata au chanteur Arno qui boit son verre dans le bar d’à côté. Maxi fricadelle et cornet de frites deux sauces, on peut commencer notre conversation. Jannin en profite pour nous révéler qu’il a quitté Uccle après 50 ans pour venir s’installer par amour dans le centre-ville. Et depuis lors, il revit !

On en profite pour évoquer l’incroyable carrière de note invité. De la BD (Germain et Nous) à la musique (Zinno) en passant par la télé ou la radio, l’homme touche à tout et le plus souvent, il rencontre le succès. Il évoque aussi l’époque mythique des Snuls, la troupe qui a fait les beaux jours de l’humour belgo-belge. Ses occupations favorites du moment ? Côté boulot, il travaille sur les planches de Franquin pour les restituer dans leur meilleur état. Côté loisirs, il se met à la fenêtre et dessine les gens qui passent. Il soupire : "c’était plus compliqué pendant le confinement… il n’y avait personne qui marchait sur la place !".

Cliquez ici pour entendre toute l’interview de Fred Jannin

