Un apéro élégant avec Édouard Vermeulen

Du lundi au vendredi de 18:00 à 20:00 sur Vivacité

L’été est là et l’heure de l’apéro est un rendez-vous à ne pas manquer sur VivaCité... C’est le moment idéal pour se livrer à des confidences, entre échanges et moments de détente. Chaque soir, Patrick Weber et Laure Clerebout retrouvent un artiste dans le lieu de son choix : un bar, un restaurant, leur domicile. Ils vont se confier en toute intimité et répondre à des interviews inattendues au fil desquelles ils se révéleront comme jamais. Du lundi au vendredi de 18h à 20h.