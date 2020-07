Typh Barrow est en mode boulot cet été

Entre sa participation remarquée à l’émission " Tous Ensemble " sur La Une le 21 juillet et la diffusion le lundi 27 juillet d’un documentaire qui lui est consacré, Typh Barrow va entrer "en résidence" avec ses musiciens pour préparer les concerts du mois d’octobre à Bruxelles, Liège, Charleroi et Luxembourg. "On doit répéter les morceaux, surtout les nouveaux titres (extraits de Aloha son deuxième album, disque d’or aujourd’hui) mais aussi travailler les enchaînements entre les chansons, les interventions que je vais faire, tester peut-être de nouvelles choses… Ça va trop nous faire du bien de rejouer enfin" et on croit Typh Barrow sur parole quand elle se livre ainsi au micro de VivaCité .

Le lundi 27 juillet, sur La Une en deuxième partie de soirée, la RTBF vous propose de voir ou revoir "D’une voix à l’autre" le film que Benoit Vlietinck a consacré à la chanteuse bruxelloise. Pendant plus d’un an, il a suivi Typh Barrow dans la préparation de "Aloha", sur la route lors des concerts à l’Ancienne Belgique notamment, et dans des moments plus intimes qui dévoilent une chanteuse perfectionniste, hyperactive mais aussi en quête de paix intérieure. Le film, très léché, présente aussi au public François Leboutte, le binôme de Typh Barrow dans le projet."Ce film, c’est un cadeau magnifique que m’a fait Benoit Vlietinck le réalisateur. C’est magnifique de revoir les images de cette années de folie que fut 2019 (60.000 personnes ont vu Typh Barrow en concert l’an dernier) entre les concerts, le voyage en Nouvelle-Calédonie pour enregistrer avec Gulaan, et tourner des images… C’était dingue, et je regarde le film comme on regarde un album photo, pour me souvenir de tous ces moments magiques".