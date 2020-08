Tania Garbarski au cinéma dans "Adorables"... et au théâtre, à la rentrée

Après Liège mardi, ce mercredi l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" s’installait à Bruxelles, au M.I.M.A, l’un des musées les plus excitants de la capitale, à l’initiative de Tania Garbarski , la comédienne belge, à l’affiche de " Adorables ", le deuxième long-métrage de Solange Cicurel, sorti mercredi dernier. Aux côtés d’Elsa Zylberstein, Tania Garbarski amène à cette comédie tout son pétillant et son charme, ce qui n’a pas trompé les spectateurs déjà nombreux à s’être rués dans les salles pour découvrir un genre assez peu représenté dans le cinéma belge : "Je suis flattée que Solange ait pensé à moi pour ce film qui est une comédie comme on en voit peu en Belgique : populaire, bien écrite et enjouée . A la base, Solange est avocate, spécialisée dans le droit des migrants. Au lieu d’aller manger avec ses copines lors de ses lunchs, elle écrit tout le temps. Nous nous étions rencontrées sur son premier film, un court-métrage intitulé "Einstein était un réfugié" qui était tout sauf une comédie. Depuis, elle fait appel à moi à chacun de ses films, et je me sens très fière de cette collaboration" confiait-elle au micro de VivaCité. Le film "Adorables" est toujours à l’affiche.

Du cinéma au théâtre Le Public il n'y a qu'un pas, d'autant plus facilement franchi que la pièce que Tania jouera à la rentrée est l'adaptation d'un film que vous avez probablement adoré: "Les émotifs anonymes", de Jean-Pierre Amaris avec Isabelle Carrée et Benoit Poelvoorde. "La pièce est très proche du film, sans doute est-elle plus axée sur la comédie pure que sur la comédie romantique, on rit beaucoup dans la salle en tous cas". Les dates en septembre et octobre ne seront pas les premières pour cette pièce dans laquelle Tania partage la scène avec son mari à la ville, le désopilant Charlie Dupont. "Les gens qui viennent voir la pièce pensent que c'était un texte pour le théâtre initialement, mais c'est tout le génie de Philippe Blasband, le scénariste du film qui a aussi adapté le texte pour le théâtre. C'est l'une de nos plumes préférées, je le connais depuis longtemps. Il a écrit des scénarios pour mon père qui est réalisateur (Sam Garbarski, NDLR) et c'est aussi à lui que l'on doit "Tuyauterie", notre pièce à Charlie et moi, que nous avons jouée plus de 200 fois entre 2014 et 2018 " nous disait l’actrice belge à l’heure de l’apéro.

A voir sur la scène du théâtre Le Public dès le 9 septembre, puis en tournée en Wallonie au début 2021.

