Suarez, bientôt le nouvel album ! Marc Pinilla lève un coin du voile

L’occasion de parler de " Vivant " le 5e album du groupe qui sortira le 4 septembre. Un album qui s’annonce lumineux et varié, à l’image des 3 singles déjà sortis " 10 ans ", " Cavale " et " Bienvenue ". "Le fil rouge de l’album c’est l’envie d’explorer des nouvelles couleurs musicales, de ne pas se cantonner à ce que l’on a déjà fait par le passé. Il y a des titres typiques de Suarez, mais aussi des choses qui détonnent un peu, comme les synthés très 80’s de Cavale par exemple. Comme sur chaque album, il y aura une reprise, et elle sera peut-être en italien" confie un Marc Pinilla apaisé et convivial au micro de VivaCité.

Il ne faut pas être extralucide pour comprendre que ce 5e album va une fois de plus rencontrer un large public. Pour le chanteur de Suarez, le succès du groupe réside dans l’envie de faire des chansons qui plaisent au public, et d’assumer cette envie. Il y a aussi beaucoup de travail, avec les auteurs (Barcella et Da Silva par exemple) et les membres du groupe. "C’est le conseil que je donne aux artistes qui veulent percer : faire ce qui vous plaît, d’abord prendre du plaisir c’est essentiel, mais aussi beaucoup travailler. Aujourd’hui, dans l’économie de la musique en Belgique, il faut savoir bosser, connaître tous les aspects du métier, ce qui relève de l’artistique bien sûr mais les "à-côtés"; les aspects plus business notamment, ou l’image", parole d’un ex-coach de The Voice et d’étudiant diplômé en science-éco.

L’album "Vivant" sortira le 4 septembre. Sur www.suarezlegroupe.be il est accessible dès maintenant en précommande. Il vous arrivera alors dédicacé quelques jours avant la sortie officielle, et les fans qui auront commandé le disque gagneront peut-être un concert privé de Suarez à la maison !