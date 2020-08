Sharko, un Sacré Belge, sur VivaCité

Rares sont les groupes belges avec une telle longévité. Sharko, et son créateur David Bartholomé sont pourtant bel et bien encore debout, plus de 20 ans après leurs débuts.

La formule reste intacte : un trio (Basse & Chant, Guitare et batterie) : "C’est le modèle que je préfère, c’est dynamique, visuellement c’est sympa aussi et franchement il ne faut pas plus pour faire du bon rock et laisser la place, dans la musique, a l’intervention du public".

Une formation à 3, avec un chanteur/bassiste qui n’est pas sans rappeler un certain "Police", le groupe de Sting auquel David a souvent été comparé. "C’est un truc que j’ai effectivement souvent entendu, mais je n’ai jamais compris, on ne fait pas du tout la même musique, il n’y a aucune ressemblance dans la manière de la délivrer, je ne pige pas d’où ça vient" confiait le chanteur de Sharko au micro de l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" vendredi soir. Des sacrés belges de l’époque (début des années 2000), il ne reste guère plus beaucoup de groupes encore en activité. Souvenez-vous de Mud Flow, Yel, Ghinzu ou Starving, ils faisaient les beaux jours des scènes belges avec Sharko mais sont tous aujourd’hui juste des bons souvenirs pour les amateurs de rock de l’époque. " Si nous sommes toujours là, c’est qu’on a encore l’envie, l’énergie. C’est dur de faire un album par les temps qui courent, de le promotionner, de le faire exister mais dès l’instant où l’on se retrouve sur scène, devant le public, toutes les difficultés s’effacent et seule l’envie de faire la fête avec le public compte. C’est ce qui donne envie de continuer, encore et encore " insiste David Bartolomé alias Sharko.