Saule a des projets pleins ses cartons (de déménagement) !

Le grand arbre de la chanson francophone belge, malgré la crise sanitaire qui secoue le secteur culturel notamment, n’est pas en manque d’action : concerts petits mais nombreux dans les prochaines semaines, déménagement vers le sud du pays et surtout dernière patte à un nouvel album qui sortira en janvier , mais dont le premier single égayera la rentrée, d’autant plus qu’il s’agit d’un duo charmant. "J’ai jusqu’ici toujours fait des duos avec des chanteurs (Dominique A, Sacha Toorop et bien sûr, Charlie Winston) et j’avais vraiment envie de mêler ma voix à celle d’une chanteuse, pour changer. J’ai donc proposé un titre à Alice On The Roof dont j’adore la voix, et qui en plus est issue de notre paysage " confiait le Montois d’origine au micro de VivaCité .

Sur ce nouvel album attendu en janvier donc, Saule a convoqué un autre de ses potes chanteurs : Cali. "J’ai parfois des hallucinations auditives : je crée un titre, et j’entends la voix de quelqu’un d’autre que moi chanter cette nouvelle chanson. J’ai eu ça cette fois avec Cali, que j’adore et qui est un pote. Je lui ai envoyé la chanson en mode "si tu n’aimes pas, tu m’envoies promener, pas de soucis", et il a répondu :"go, on fonce, j’adore". Pour le reste, j’ai aussi bossé avec des gens qui ne sont pas normalement tout à fait dans mon univers, comme Girls In Hawaii ou Puggy, mais j’ai adoré me fondre dans leurs façons de bosser, et apprendre avec eux " nous dit encore Saule, qui a aussi décidé de mettre en avant dans son projet un jeune DJ gaumais : DJ ART, repéré par les programmateurs de Tomorroland (le plus grand festival electro du monde, qui a lieu chaque année (ou presque) à Boom, dans la région d’Anvers), alors qu’il n’a pas 20 ans.

C’est peu dire qu’on a hâte de découvrir le nouvel album de Saule. En attendant le lancement de l’album avec le groupe complet, courez le voir en duo avec Jug, son guitariste. Les dates sont sur le Facebook de Saule.