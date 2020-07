Pierre Kroll, inspiré par le Covid

Au rendez-vous de l’apéro de Vivacité, Pierre Kroll a répondu présent. Et ce n’était pas gagné d’avance parce que l’homme est un hyperactif !

Quand notre équipe débarque dans son atelier, il est en pleine préparation de son dessin du lendemain pour le journal Le Soir. Un exercice quotidien qui fait de lui l’une des personnalités les plus connues et les plus appréciées des Belges. Pas simple de résumer l’actualité en quelques coups de crayon (graphique ou non). Mais ce n’est qu’une des facettes de cet homme-orchestre avec lequel nous entamons une conversation de deux heures placée sous le signe de la confidence, de l’humour et de quelques coups de gueule.