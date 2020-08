Ophélie Fontana passe un été plutôt studieux

C’est dans l’un de ses fiefs de Braine l’Alleud que Ophélie Fontana a proposé à l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" de venir installer ses pénates le temps d’un apéro joyeux, aux côtés des auditeurs de VivaCité. "La vache sur le toit" propose de superbes grillades pour les carnivores de l’ouest du Brabant Wallon, mais aussi une impressionnante carte de rhum et de gins, parmi lesquels un produit belge et bio dont la journaliste hennuyère est plutôt fan avec la modération d’usage. Au menu de cette rencontre enjouée, l’actualité de la journaliste au sein de la RTBF : JT de 13h, "Crimes et Indices" le mercredi soir en été sur la Une, et "Mon plus beau village" en compagnie d’une partie de ses collègues, le samedi. Un été studieux donc pour l’un des visages les plus connus et les plus avenants du paysage audiovisuel belge.