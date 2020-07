Natacha Amal : « Je suis très belge ! »

Et il suffit que Natacha Amal arrive pour que plusieurs clients viennent à sa rencontre. Un verre de blanc, une assiette de fromages et c’est le début d’une chouette conversation. Natacha est très sympa ! Elle parle de tout, avec spontanéité et authenticité. Sa carrière, ses amis, son bonheur sur les planches et son désir de caméras, elle n’élude aucun sujet. Et elle parle tellement (Natacha reconnaît être bavarde) que Patrick Weber est parfois obligé de l’interrompre pour laisser de la place à la musique dans l’émission.

Natacha Amal est joyeuse et chaleureuse mais quand il s’agit d’aborder la question du déconfinement et de l’avenir des théâtres, son ton se fait sérieux. Elle ne cache pas ses craintes pour l’avenir et espère que les salles pourront bientôt se remplir. Alors qu’elle se prépare à monter sur les planches avec Vincent McDoom, on sent que l’envie de jouer la démange. Et côté apéro, cette femme qui possède (notamment) des origines marocaines, russes et polonaises confesse une vraie préférence pour la convivialité à la belge. Elle le répète : " Je suis très belge ". Comment ne pas être amoureuse de la patrie des croquettes aux crevettes ?

Cliquez ici pour entendre toute l'interview de Natacha Amal.

