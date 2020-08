Manon Lepomme, un peu aux fraises, beaucoup au charbon

Personnalité bien trempée de l’humour belge, drôle et franche, Manon Lepomme a proposé à l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" de venir à Liège découvrir l’un des magasins de la ville les plus séduisants : Wattitude.

Dans cette boutique, on retrouve tout ce que la Wallonie fait de mieux : des bières aux bijoux, des gins aux t-shirts, en passant par les meubles, les articles pour enfant ou les produits de beauté. Manon Lepomme y avait donc toute sa place, puisqu’en matière d’humour francophone belge, elle est l’une de nos plus brillantes étoiles.

Malgré son statut, durant le confinement, au lieu de se laisser abattre par l’annulation de ses spectacles, Manon Lepomme a pris quelques apéros (qui lui jettera la pierre ?), mais elle a surtout mis son énergie débordante au service de l’agriculture liégeoise, en offrant de son temps à un cultivateur de fraises de Slins, comme elle l’a expliqué au micro de VivaCité : "Je n’en pouvais plus de rester chez moi, dans un appartement, je me sentais inutile à mort et j’avais envie de me dépenser, de prendre l’air et surtout de voir des gens, dans le respect des règles. Alors je me suis inscrite sur un site qui répertoriait toutes les demandes de saisonniers, et j’ai été contactée par Jean-Jo de la ferme Schrijnemakers. Il ne savait pas qui j’étais, j’ai vendu des fraises et ça m’a fait un bien fou… En plus j’y ai trouvé des idées pour mon troisième spectacle, que je suis censée écrire en ce moment… "