Les Frères Taloche : "Pourquoi pas, un sketch avec des masques"

Ils ont choisi un lieu emblématique à Liège pour prendre l’apéro . Les Sabots d’Hélène, rue Saint Jean en l’Isle… en plein carré ! Et c’est une légende du quartier, Marc l’ami des stars, qui nous reçoit. Première constatation, les Taloche ont très bonne mine. Vincent revient même d’un trip à moto. Et c’est le début d’une interview où tout peut arriver. Les Taloche n’ont pas leur langue en poche et ils en ont des choses à raconter ! Les débuts, leurs succès, la scène, la télé, le ciné… on parle de tout sans langue de bois. Et on apprend même que c’est un certain François Pirette qui leur a donné l’idée de commencer leur duo !