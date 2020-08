Les confidences de Renaud Rutten à l'heure de l'apéro

Et Renaud Rutten de poursuivre : "L'idée n'est pas de donner du blé comme ça aux gens - c'est le rôle de l'état - mais de les aider concrètement dans leurs projets, alors que la situation est compliquée. Je suis très fier de mon frère, et de cette initiative, donc si vous voulez faire un don à cette asbl allez sur le site www.coraide.be . C'est concret, ça aide, et ça permettra que, quand tout ça sera fini, on aie encore des restos, des bars, des spectacles, des artistes et des techniciens" nous expliquait Renaud Rutten ce jeudi soir, à l'heure de l'apéro sur Vivacité.

Quand Renaud Rutten met sa truculence au service de la survie de la culture, de la vie sociale, de ce qui fait qu’on aime vivre et trouver la vie belle, malgré tout, on achète ! D’ailleurs lui-même retrouvera la scène sous peu avec son One Man Show tendre "Quand tu seras petite" à la Comédie en Ile à Liège, avant de retrouver son copain Bigard pour "Cul et chemise" puis "Le Magalo Man Show" en 2021. La résilience de nos artistes est admirable, et Renaud rejoint la liste de nos invités qui ont décidé de ne pas se laisser abattre par la violence de la crise actuelle. "Non, mais sans rire, c’est sûr que c’est un peu la merde, mais la vie est quand même belle, et je fais mienne la philosophie de Baloo (sa chanson idéale pour se réveiller, et réveiller ses filles ndlr) : Il en faut peu pour être heureux ".

C’est peu dire que l’équipe de "A l’heure de l’apéro" cautionne !

