L’apéro coloré de Delphine

Patrick Weber et Laure ont dû dénicher un peu de place pour poser le matériel et préparer l’apéro. C’est bien simple, l’atelier de Delphine ressemble à une ruche : de la peinture, des toiles, des pinceaux, des paillettes, des projets et surtout, plein d’idées. Il y a son célèbre ' blabla’ mais aussi son mot d’ordre ‘ never give up ’(ne jamais renoncer)… une devise qui colle parfaitement à cette femme de cœur et de caractère. On y croise aussi son nouveau thème ‘ Attitude ’qui signera sa prochaine exposition à Knokke .

Delphine est décontractée et arbore un t-shirt constellé de taches de peinture. Pour un peu, on croirait qu’il s’agit d’une création alors qu’il est seulement le résultat des séances de travail de l’artiste ! Après avoir servi un petit verre de vin blanc accompagné de chips aux légumes (pour se donner bonne conscience), on parle art, famille, coronavirus en toute décontraction. Et surtout, avec humour ! Delphine est comme on l’attend spontanée et sympa. Et quand arrive la fin de l’émission, on a déjà envie de prendre rendez-vous pour partager un autre apéro avec l’artiste.

Cliquez ici pour entendre toute l’interview de Delphine Boel

