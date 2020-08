Jérôme de Warzée : apéro à l’eau !

C’est toujours une drôle d’impression de rentrer dans un théâtre vide ! Nous sommes au Trocadéro à Liège (un bijou de salle) pour retrouver Jérôme de Warzée. Le ton est donné : le tôlier du Cactus prendra son apéro à l’eau. L’homme ne se prive pas, il n’aime pas l’alcool et ce n’est pas tout. Il n’est pas fan du petit-déjeuner, il n’aime pas danser, il ne comprend pas grand-chose aux nouvelles technologies et le jus de pamplemousse lui fait tourner la tête ! Mais Jérôme a aussi plein d’envies et de passions. Celle de nous faire rire sur Vivacité et en télé sur La Deux ou sur scène. Celle du foot aussi, avec une superbe soirée foot Standard qui s’est imposé avec caractère face à Waasland-Beveren.

Le plus étonnant dans le parcours de Jérôme de Warzée, c’est le temps qu’il a pris avant de se lancer dans le spectacle. On ne compte plus le nombre de petits et de grands jobs (soyons honnêtes, il s’agissait parfois de remplacements… mais quand même, des pizzas au peep-show, l’homme n’a pas froid aux yeux !). Il nous parle aussi de sa longue expérience de moniteur d’auto-école (il faut parfois avoir le cœur bien accroché !) et de ses performances au Scrabble. L’air de rien, c’est un champion des mots que nous avons accueilli au Trocadéro. Au fait, " apéro "… ça rapporte combien de points au Scrabble ?

Cliquez ici pour entendre toute l'interview de Jérôme de Warzée

