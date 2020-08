Henri PFR : le DJ au sommet

Henri PFR est belge et bruxellois. Il aime sa ville et son pays. Rien de plus normal donc s’il a accepté de prendre place dans le mythique siège de The Voice en qualité de juré. Le DJ aime les collaborations et ne voit pas nécessairement le monde de la musique comme un affrontement de concurrents. Serait-il trop gentil ? Non, parce qu’il sait ce qu’il veut et ce qu’il aime. Il avoue aussi se poser mille et une questions et avoir tendance à tout remettre en question. Que les futurs concurrents de The Voice se tiennent prêts. Henri PFR n’a qu’une envie : nous emmener au plus haut ! Après l’Atomium, un set dans l’espace ? Et pourquoi pas ?

