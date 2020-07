Excellent choix de GuiHome qui a donné rendez-vous à Patrick Weber et Laure en bord de Sambre à Namur. Nous sommes en terrasse, à la Table de Demain.

Ici, GuiHome est vraiment chez lui. D’ailleurs, il n’habite pas loin, à quelques pas de chez sa mère. Et sa sœur l’a même accompagné pour l’interview. GuiHome a l’esprit de famille et il reste très attaché à ses racines. Quelques bulles pour l’apéro et on commence une émission qui aborde tous les sujets : ses vidéos, son métier de crêpier à Paris, la télé et son spectacle. Sans oublier les choix musicaux d’un youtubeur qui est devenu (en peu de temps) une valeur sûre de l’humour.