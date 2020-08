Grand Jojo, un homme amoureux de Nicole et de la Belgique

Pourquoi faire compliqué ? Le Grand Jojo nous a donné rendez-vous chez lui, du côté de Grand-Bigard sur sa terrasse pour partager l’apéro. Le chanteur de ‘chef un p’tit verre on a soif’ est en pleine forme et il a mille choses à nous raconter. Des anecdotes bien sûr mais aussi des projets et des confidences parfois émouvantes. Le tout sous l’œil bienveillant de Madame Grand Jojo à laquelle l’artiste fait une superbe déclaration d’amour. Le secret de sa forme et de sa joie de vivre ? C’est Nicole, la femme qui lui a appris à vivre ‘normalement’ ! Car le Grand Jojo a toujours été un grand noceur et un sacré séducteur. Côté anecdotes, il nous parle de Barbara (une femme triste), de Jacques Brel (avant le succès) et raconte ses débuts de dessinateur, de vendeur de disques et de juke-box.