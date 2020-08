Félix Radu : "Prendre soin de sa mélancolie"

Il vit désormais à Paris mais c’est à Namur qu’il nous a donné rendez-vous. Et comme l’homme aime prendre de la hauteur, nous avons dégusté notre apéro au sommet de la citadelle.

En peu de temps, Félix Radu a conquis les cœurs. Sa manière de voir le monde et de le rendre à travers ses textes et ses chroniques fait mouche. Nous trouble. Et nous touche. Soyons honnêtes, quand nous nous retrouvons, Félix n’est pas au sommet de sa forme. En revenant à Namur, il retrouve ses amis et il a un peu fêté ça la veille… Et en matière de bière, il n’a pas renoncé à sa belgitude. Mais dès que le générique commence, notre invité est en pleine forme.