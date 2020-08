Eric-Emmanuel Schmitt : apéro au jardin

L’auteur à succès a donné rendez-vous à Patrick et Laure chez lui, au jardin. Une parenthèse enchantée en cette fin d’été pour apprendre à connaître – encore mieux – le plus belge des auteurs français. Il nous montre l’endroit où il écrit et nous révèle qu’il est parfaitement capable de rire, de pleurer de trembler en rédigeant ses livres ou ses pièces de théâtre. Et à propos de théâtre, il prépare son retour sur scène à Paris, puis au centre culturel d’Auderghem cet automne.

Un homme de passion… devenu belge !

Traduit dans le monde entier et né du côté de Lyon, Eric-Emmanuel Schmitt est tombé en amour (comme disent nos amis québécois) de la Belgique. Au point d’opter pour la nationalité noir-jaune-rouge en 2008. Etrange personnage qu’Eric-Emmanuel, capable d’être en contemplation et, en même temps, en perpétuelle activité. Mais il y a un sujet sur lequel il ne transige jamais, c ‘est bien la musique. Pas de musique en conserve ! Et vive le spectacle vivant qui associe les artistes aux musiciens. Et l’on sent bien qu’il ne faudrait pas beaucoup insister pour voir le maître passer au piano dans sa salle de musique. Cher Eric-Emmanuel Schmitt, merci pour ce beau moment.

Cliquez ici pour entendre toute l’interview de Eric-Emmanuel Schmitt

Retrouvez C’est l’heure de l’apéro chaque jour, du lundi au vendredi de 18h à 20h sur VivaCité