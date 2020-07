Eric De Staercke restera Wilbur Disque dur pour quelques années encore

Alors qu’il triomphe seul en scène à l’Abbaye de Villers-la-Ville cet été dans "Notre-Dame de Paris", Eric De Staercke a eu la gentillesse d’accepter l’invitation lancée par l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" de VivaCité.

Le comédien, bien connu des amateurs de théâtre absurde et non-conventionnel, est aussi une figure emblématique des médias. Sa voix, élégante et profonde résonne dans de nombreuses pubs radio et télé, mais elle est surtout connue des auditeurs de La Première puisqu’il fut un sociétaire doué et durable de l’émission culte "Le Jeu Des Dictionnaires".

Son visage ne passe pas non plus inaperçu en 2020 : pour de nombreux jeunes adultes, il reste Wilbur Disque dur, l’un des personnages phares de Ici Blabla : "C’était une vraie émission de service public, qui faisait réfléchir les préados avec les séquences de Blabla, et divertissait les plus petits avec des dessins animés que l’on ne voyait jamais ailleurs. On parlait de sujets difficiles parfois, mais on était aidé par des psychopédagogues pour trouver le bon ton. Ça a duré 15 saisons, et encore aujourd’hui, des jeunes adultes me parlent de mon personnage Wilbur. C’est vraiment une émission qui a marqué les gens" confiait Eric De Staercke aux auditeurs de VivaCité vendredi à l’heure de l’apéro.