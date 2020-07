Axelle Red avec Ycare, c’est loin d’être fini

En ce jeudi de fin juillet, Axelle RED, son mari-manager et leur chien ont convié l’équipe de "C’est l’heure de l’apéro" au Walvis, un bar décontracté de l’avenue Dansaert à Bruxelles dans lequel ils ont leurs habitudes.

La chanteuse est arrivée d’humeur joyeuse et volubile pour partager un apéro en toute décontraction avec les auditeurs de VivaCité. Au programme, notamment, ses projets musicaux : "Ycare et moi nous avons le même éditeur et c’est lui qui nous a proposé de travailler ensemble pour écrire des titres à destination d’autres artistes. Nous sommes très complémentaires car je compose très facilement, et lui écrit les textes très vite. Le problème c’est que chaque fois qu’on fait une chanson pour quelqu’un d’autre (comme c’était prévu), l’éditeur nous dit "non, ce n’est pas possible, vous ne pouvez pas donner cette chanson, vous devez la chanter à deux". C’est comme ça qu’on a découvert que, en plus d’être complémentaires dans la création de la chanson, nos voix se marient magnifiquement. On a encore plein de titres en stock, et on aimerait bien les jouer sur scène" confiait-elle au micro de Laure et Thomas.