Apéro minéral avec Jean-Luc Couchard

On revient sur le grand succès de Dikkenek et sur ses conséquences. Pas toujours simple de s’inscrire dans la durée avec un tel succès ! Mais Jean-Luc Couchard a de la ressource. Et il a aussi plusieurs cordes à son arc ! Des courts aux longs-métrages en passant par le théâtre et la musique avec son groupe mythique des Slips, il ose tout ! Et ça lui réussit. Et le one man show… Il y pense ? Il ne dit pas non mais il n’a pas de projet précis. Couchard a déjà assez de projets en tête mais on sent qu’il est prêt à tenter de nouvelles aventures. Tant qu’il s’amuse, il est toujours prêt à nous surprendre. Alors, on se reprend un petit verre d’eau Jean-Luc ? Une chose est sûre : ça lui réussit !

