Anne Gruwez : "Tais-toi !"

C’est dans sa maison de Woluwe-Saint-Lambert que nous accueille Anne Gruwez. Ni juge ni soumise certes, mais aussi femme de passion et d’engagement, Anne fait partie de la fine équipe de l’émission ‘C’est pas fini’ sur Vivacité. Mais ce soir, c’est une autre Anne Gruwez que nous rencontrons. Une femme capable de citer les auteurs classiques en latin, une lectrice qui dévore les romans policiers et une mélomane qui n’hésite pas à chanter Luis Mariano, Jacques Brel, Georges Brassens ou Giuseppe Verdi ! Elle nous avoue aussi un penchant pour des grands maîtres du roman policier à la belge : Stanislas-André Steeman et Georges Simenon.

Comme toujours, Anne répond aux questions des auditeurs sans langue de bois. On a la sent quand même un peu fébrile car son nouveau livre paraîtra bientôt aux éditions Racine. Un titre en forme d’injonction " Tais-toi ! " mais qui entraînera de nombreuses réponses, on en est sûr ! Fidèle à son humour et son franc-parler, Anne Gruwez décrit, affaire après affaire, son métier de juge d'instruction. C’est promis, on la retrouve bientôt sur Vivacité pour en parler !

Cliquez ici pour entendre toute l'interview de Anne Gruwez

