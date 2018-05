Tandem, un nouveau café-vélo en mode pop-up à Molenbeek!

Ce mercredi 16 mai 2018 a marqué le coup d'envoi de la 2ème édition de pop up II TANDEM.

TANDEM, c'est le rêve de Florent et Céline, un couple de bruxellois passionnés de vélo et de good food. TANDEM s'inspire des Cafés vélo qui existent dans de nombreuses villes européennes. Un lieu convivial, ouvert, familial autour du vélo. TANDEM propose un café, un atelier de réparation et un shop d'accessoires vélo.

Après avoir testé avec succès le concept lors d’un 1er pop-up en août 2017 dans l’Orangerie du parc Hap à Etterbeek, le fiets | café | vélo TANDEM s’installe pour son pop-up II du 16 mai au 14 juillet 2018 à deux pas de Tour & Taxis. L’espace mis à leur disposition dans le Centre Communautaire Maritime à Molenbeek dispose d’une grande terrasse, d’un espace de workshop et d’une belle et généreuse cour arborée. Un lieu convivial et original pour rassembler les amoureux de la petite reine, les amateurs d’une alimentation durable et de qualité et les habitants du quartier. Beaucoup d'activités, pour enfant notamment, seront proposés durant ces deux mois. Rendez-vous sur leur page facebook pour retrouver toutes les actualités de ce pop up.