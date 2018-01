Real Bodies, l'exposition entre sciences et art

Jusqu'au 15 avril à Tour et Taxis, venez découvrir l'anatomie du corps humain avec l'exposition "Real Bodies".

"Real Bodies", c’est une exposition qui présente 14 VRAIS corps humains et plus de 200 spécimens anatomiques conservés par une technique qui s’appelle la plastination et qui peut prendre jusqu’à 1500 heures de préparation par corps ! C'est une exposition qui se veut volontairement éducative, on y va pour apprendre des choses sur le corps humain et son anatomie. Il faut dire qu’elle offre une perspective unique sur l’anatomie humaine! Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir un corps humain en mouvement, où à quoi ressemble ses organes internes.

On y voit différents organes, les poumons, le cerveau, les organes géniteurs, les vaisseaux sanguins, des foetus à différents stades de la grossesse... On y apprend des anecdotes originales: saviez-vous par exemple que sur le cours d'une vie, l'être humain salive l'équivalent de deux piscines olympiques?!

Une exposition adaptée aux enfants

On pourrait se poser la question de savoir si l'exposition est appropriée pour les enfants. La réponse est oui! Ecoutez dans le reportage ci-dessous Arthur Manu et Lola. Ils sont venus visiter l'exposition avec leurs parents et vous racontent ce qu'ils en ont pensé. Si il y a un public qu'on doit emmener à cette exposition ce sont justement les enfants pour leur faire découvrir de quoi nous sommes tous composés!

Une exposition aussi artistique

C’est vraiment une expo qui marie art et sciences ! Les corps sont parfois mis dans des positions originales, en mouvement avec un ballon de basket par exemple, pour que l’on comprenne l’importance des muscles. Les poses sont belles à voir, c’est très esthétique, surtout la partie sur les vaisseaux sanguins qui est vraiment très belle à observer.

Infos pratiques

Jusqu’au 15 avril à tour et taxis.

Tickets : 14.50€/adultes

Et 12.50€ pour les enfants moins de 12 ans.