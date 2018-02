Raphaël du What the fun fait découvrir le carnaval d'Eupen aux Bruxellois

Vous ne le saviez peut-être pas mais Raphaël du What the fun n'est pas vraiment Bruxellois! Aviez-vous remarqué une petite pointe d'accent germanique dans ses chroniques? Eh oui, Raphaël nous vient tout droit d'Eupen et ce soir, il a décidé de faire découvrir aux Bruxellois le folklore carnavalesque de sa région!

Le What The Fun c'est la plateforme montante du Stand Up Comedy à Bruxelles. Les humoristes de demain se succèdent sur une scène à l'ambiance décontractée pour vous faire rire dans une variété d'humour déconcertante ! Venez découvrir le temps d'une soirée les nouveaux talents de l'humour belge. Plus d'info sur le site www.whatthefun.be ou en suivant leur page facebook www.facebook.com/WhatTheFunBE.