Que se passe t'il quand Facebook tombe en panne? Réponse avec l'humoriste Etienne Serck!

Mercredi passé, le site du célèbre réseau social a connu une panne. Jusque là, rien d'anormal à signaler. Sauf que cette panne a profité à un site en particulier: Pornhub! Une actu revue et corrigée avec humour par l'humoriste Etienne S. de la plateforme d'humour le What The Fun.

