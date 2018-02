"Page Blanche", la seule pièce de théâtre totalement improvisée!

"Page Blanche" est une pièce de théâtre au concept original: le texte de la pièce se résume à ... une page blanche! Cette page blanche est montrée au public au début du spectacle. C'est le public qui va aider les comédiens à construire la pièce en leur donnant des éléments tel que un mot, un lieu, un genre à aborder...

Patrick Spadrille et Marie-Pierre Thomas, deux comédiens de "Page Blanche" étaient dans BXXL pour parler de ce concept original. Grâce aux éléments donnés par le public, les comédiens arrivent à créer une pièce de théâtre d'une durée d'une heure quart. L'histoire est jouée au fur et à mesure qu'ils l'inventent! C'est donc une pièce de théâtre unique, spontanée et surtout éphémère. A chaque représentation, la pièce est donc totalement différente! "Notre plus belle récompense, c'est quand les spectateurs viennent nous trouver à la fin du spectacle et nous disent qu'ils avaient oublié que c'était une pièce de théâtre improvisée" explique la comédienne Marie-Pierre Thomas.

Infos pratiques:

"Page Blanche", à l'Arrière-Scène ( 32 rue de Chambéry à Etterbeek) tous les jeudis, vendredis et samedis du 15 février au 24 mars.

Tarif plein: 15€