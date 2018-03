Montez à bord de Pamela et Zaza pour une visite de Bruxelles hors du commun!

Elodie Dossogne et Laurent Gauthy ont deux passions: les minibus VW et Bruxelles. De ces passions est née une idée originale, faire visiter la ville à bord d'un minibus VW pour une découverte humaine, ludique et locale!

Vroum'ekes est composé de Pamela et Zaza, deux petits bijoux! Pamela date de 1978 et a été importée des Etats-Unis, l'autre des années 60 et a été récupérée à la fermeture du site kapaza. Un troisième minibus VW est en attente dans le garage d'Elodie et Laurent: Ernest. Ernest a besoin de vous pour être remis à neuf. Pour lever des fonds pour le remettre en circulation, un "growfunding" est lancé.

Vroum'ekes vous propose de visiter Bruxelles et ses environs à bord d'un de leur joli minibus VW. Elodie et Laurent aiment "prendre le temps de rencontrer des acteurs passionnés, de déguster un plat authentique, de s’émouvoir d’un lieu oublié ou de jacasser sur les absurdités belges".

Trois possibilités de balade en Vourm'ekes:

La nocturne gourmande: concept original et unique à Bruxelles! Vous prenez l'entrée dans un restaurant, le plat dans un deuxième et le dessert dans un troisième ! Le tout entrecoupé de balades dans Bruxelles en Van VW et la découverte de cultivateurs citadins.

La balade campagnarde: En route vers le Brabant wallon pour un bon bol d’air frais! De jolies routes bordées de champs, des anciennes ruines, un atelier champêtre hors du commun et une dégustation autour d’une belle tablée vous attendent.

Le jeu dans la ville: Un j eu pour les grands et les petits ( à partir de 8 ans) avec des personnages de Bande Dessinée. Idéal pour une sortie en famille, un anniversaire ou un team building.

Elodie et Laurent étaient les invités de BXXL, réécoutez leur interview ici!