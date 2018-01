Molenbike, la livraison résolument éco-responsable

Six jeunes entrepreneurs Bruxellois ont décidé de lancer leur propre coopérative de coursiers à Bruxelles: Molenbike.

Molenbike propose la livraison à vélo de produits éco-responsables et locaux. "Pas question de livrer des burgers du Mac Do à 400m!" nous explique Antoine Struelens et Arnaud Barbier, deux co-fondateurs de Molenbike qui étaient invités dans BXXL. "Nous proposons un service journalier de livraison entre les opérateurs bio et locaux et leurs clients à Bruxelles".

A Noël par exemple, Molenbike a livré des sapins à différents particuliers un peu partout à Bruxelles. Ils livrent également les journaux Bruzz et viennent d'entamer un nouveau partenariat avec Färm Bascule. Vous commandez vos produits en magasin et Molenbike vous livre vos courses à votre domicile tous les vendredi. Si vous souhaitez vous faire livrer quelques chose, n'hésitez pas à les contacter via leur site internet ou leur page facebook.

Les fondateurs de Molenbike sont tous des anciens coursiers de Deliveroo et TakeItEasy. Ils ont connu la précarité du métier de coursier et souhaitaient développer une entreprise de coursiers qui respectent ses travailleurs. Molenbike propose donc des emplois durables et justement rémunérés.

Réécoutez leur interview dans BXXL ci-dessous.