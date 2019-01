Miss Belgique, match de boxe entre rappeurs, Etienne débriefe l'actu de la semaine

Ce lundi, le What The Fun célébrait sa centième soirée dédiée au Stand Up! Pour l'occasion, 50 humoristes sont montés sur la scène des Halles Saint-Géry durant 3H! Etienne S. nous a fait sa chronique en direct de cet événement exceptionnel.

Le What The Fun c'est la plateforme montante du Stand Up Comedy à Bruxelles. Les humoristes de demain se succèdent sur une scène à l'ambiance décontractée pour vous faire rire dans une variété d'humour déconcertante ! Venez découvrir le temps d'une soirée les nouveaux talents de l'humour belge.