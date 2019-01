Les bonnes résolutions que ne prendra pas Rudy du What The Fun

Tous les lundis de 20:00 à 21:00 sur Vivacité

Plus d'infos

× Quitter

BXXL vous emmène à la découverte des Bruxellois en allant à leur rencontre. Avec un point de vue original, insolite et décalé l’émission va vous faire découvrir les gens qui font vivre Bruxelles, de chouettes initiatives, des bons plans… Le tout avec le sourire et entrecoupé de séquences humoristiques et culturelles. Retrouvez Sébastien Van Mulders, Marion Jaumotte et Julien Warnotte tous les lundis dès 20h.