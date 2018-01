Les bonnes résolutions de Rudy du What the fun!

Tous les lundis soir un humoriste du What the fun rejoint l'équipe de BXXl pour parler de Bruxelles avec humour. Ils nous présentent une chronique décalée sur notre belle capitale. Ce lundi Rudy nous parlait de ses bonnes résolutions, vous savez, celles qu'on prend en début d'année et qu'on ne tient jamais...

Rudy fait partie du collectif d’humoristes nommé What the Fun! Ce collectif est composé d’une trentaine d’humoristes de tous genres, de tous styles. Allant de l’humour grinçant à un humour plus léger et familial, le WHAT THE FUN est composé d’artistes très éclectiques.

Découvrez les sur www.facebook.com/funthewat et sur le site www.whatthefun.be

Retrouvez les sur scène aussi! Ce mardi 9 janvier le What the fun sera pour la première fois à Saint-Gilles au café du peuple!