Le plus petit festival de musique au monde aura lieu à l'Atelier 210!

Ce mercredi 10 janvier aura lieu la première édition du plus petit festival de musique au monde: "The Nest" à l'Atelier 210 à Etterbeek.

"The Nest" c'est la nouvelle soirée concept de l'Atelier 210. Au programme 4 concerts dans une ambiance très intimiste. Pour l'événement, l'Atelier 210 a créé 4 scènes nichées dans les recoins du 210 pour un résultat à mi-chemin entre le concert d'appartement et le concert en live.

Le but du 210 en proposant cette soirée est de créer des concerts à haute valeur ajoutée, centrés sur la proximité entre le public et les artistes. François Custers, programmateur de l'Atelier 210 nous dévoilait que The Nest est le premier d'une longue série de concerts intimistes. Réécoutez l'interview de François Custers ci-dessous.

Des concerts uniquement en prévente!

Seuls 120 chanceux auront la chance d'assister à ces concerts de mercredi soir. Vous devez en effet obligatoirement acheter une prévente (12€) pour participer à la soirée.

Programme de la soirée:

Ouverture des portes à 18H30

19h30: Fred Woods / scène: Bar

20h30: Under the Reefs Orchestra / scène: Backstage

20h35: Payne / scène: Nest

21h30: Sharko (solo) / scène: Main