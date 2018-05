"La minute sauvage" vous fait découvrir Bruxelles avec une nouvelle perspective

Thomas Jean est passionné par les animaux et la nature depuis tout petit. Cette passion il la partage aujourd'hui avec tous les Bruxellois à travers sa chaîne youtube "La Minute Sauvage".

En ville, la nature se fait discrète mais est pourtant bien présente, pour qui sait observer! Thomas est un fin observateur, les renards, les chouettes chevêches n'ont aucun secret pour lui! Et comme Thomas est un vrai passionné et qu'il aime partager ses découvertes avec les autres, il a lancé une chaîne youtube et une page facebook pour partager ses observations.

Toutes les 3 semaines, un nouvel épisode sort. C'est une dead-line difficile à tenir car Thomas réalise ses vidéos sur son temps libre. Avant de tourner Thomas doit d'abord faire du repérage et de l'observation. En plus de filmer ces moments magiques, Thomas vous donne des explications sur les animaux qu'il filme. Ces vidéos sont à la fois belles et éducatives.

Le dernier épisode, Thomas l'a réalisé au Bois de Hal. Dans sa vidéo, il vous fait découvrir un phénomène naturel extraordinaire: la floraison des jacinthes sauvages. Durant son tournage Thomas a réussit à capter un moment majestueux avec des chevreuils... Une vidéo à ne rater sous aucun prétexte!