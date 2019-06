La grève du personnel hospitalier décortiquée par Rudy du What the fun!

Le personnel hospitalier des hôpitaux bruxellois est en grève depuis ce dimanche soir. Ils réclament une hausse des rémunérations et une amélioration de la qualité du travail. Pour vous aider à y voir plus clair, Rudy du What The Fun fait le point pour vous!

