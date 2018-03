"J'irais brasser chez vous" vous apprend à brasser votre propre bière à la maison

Vous aimez la bière et vous aimeriez brasser votre propre bière mais l'investissement vous refroidit? C'est désormais possible grâce à "J'irais brasser chez vous"!

Rien de plus facile! L'équipe de "J'irais brasser chez vous" vient chez vous avec tout le matériel et les ingrédients pour brasser de la bière. Le processus de brassage prend 4h de travail. La fermentation se déroule chez vous et on se retrouve quelques semaines plus tard pour la mise en bouteille qui prendra elle environ deux heures. C'est votre sélection d'ingrédients, votre eau et électricité, pour une bière 100% Homemade! Ce concept original a été imaginé dans un garage, puis testé et approuvé à Montreal durant deux années.

"J'irais brasser chez vous" c'est avant tout une équipe de passionnés de bières, brasseurs à leurs heures perdues et qui partagent tous cette envie de partager leur connaissance et leur amour de cette boisson faite à base de houblon.

Thomas Braibant et Nicolas Goffin étaient invités dans BXXL ce lundi soir pour parler de leur projet. Réécoutez l'interview ci-dessous!