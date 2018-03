Edmunds, les noeuds papillon 100% bruxellois!

Ce lundi soir BXXL recevait la jeune marque bruxelloise Edmunds créée par Camille De Meeus et Matthieu Blanpain.

Le nom de la marque est directement inspiré du perroquet de Camille: Monsieur Edmond. Matthieu et Camille souhaitaient personnaliser leur marque, c'est donc tout naturellement qu'ils ont choisi le perroquet comme mascotte!

Camille et Matthieu créent des noeuds papillon, des bretelles et des cravates. Leur marque de fabrique? L'originalité des motifs proposés: ils sont colorés, originaux et complètement déjantés, rien avoir avec l'image un peu poussiéreuse que l'on peut avoir du noeud papillon. "Notre but ? Proposer des produits qui donnent le sourire car nous sommes persuadés que les petites choses font les grandes différences" expliquent Camille et Matthieu.

Petite nouveauté: Edmunds se lance dans la fabrication de caleçons pour hommes dans des tissus tout aussi originaux: bananes, pastèques, fleurs, des motifs qui sentent bon le soleil!

Les noeuds papillon Edmunds sont en vente dans plusieurs concepts stores bruxellois et sur l'e-shop de la marque.

Réécoutez l'interview ci-dessous.