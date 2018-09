Dans les coulisses du Steigenberger Wiltcher's avec BXXL

Inutile de s’aventurer loin pour se sentir dépaysé. BXXXL a franchi les portes du Steigenberger Wiltcher’s, une adresse reconnue en plein cœur de Bruxelles, sur la célèbre Avenue Louise.

C’est lors d’une balade sur la célèbre avenue Louise que notre regard a été attiré par la façade impressionnante de style Beaux-Arts. Sur ce portique un nom figure en lettre d’or : Steigenberger Wiltcher’s. L’occasion pour nous de nous y faufiler et vous faire découvrir les coulisses de cet hôtel prestigieux.

Une adresse mythique

Commandité en premier lieu, au 19e siècle, par le baron Joseph de Crawhez, cet hôtel aux lignes Beaux-Arts attire l’attention d’un certain Sydney-Charles Wiltcher, un fils d’immigrés anglais. Ce dernier le rebaptise au début du 20e siècle de son nom et commence l’exploitation en tant qu’hôtel. Par la suite, de 1935 à 1993, l’Union Chimique Belge décide d’y installer ses bureaux pour ses activités. Reconstruit et rouvrant sous le nom de " Conrad Brussels " pendant quelques années, la direction est ensuite reprise en 2012 par le groupe allemand " Steigenberger ". Ces derniers entreprennent de nombreux travaux de rénovations, tout en préservant l’essence de ce bâtiment d’exception, pour ouvrir en 2015.

Confort, style et buffet de rêve

L’hôtel abrite 267 chambres. Toutes sont décorées avec goût dans un esprit chic et sobre et offrent un lit moelleux comme vous en aurez rarement testés. La salle de petit-déjeuner est conviviale et élégante. Le repas quant à lui est savoureux et varié, nous ne savons plus où donner de la tête. Des petits pains aux œufs brouillés et jus fraîchement pressés, le personnel est aux petits soins pour garantir un réveil en douceur.

Bruxelles à portée de main

Situé au cœur de Bruxelles, l’hôtel offre un accès facile et rapide à de nombreux sites touristiques du centre-ville comme le Manneken Pis, la Grand-Place ou encore la gare du Midi. Pour lâcher prise complètement et découvrir Bruxelles autrement, demandez au personnel des idées de visite ou conseil sur les must-sees de la capitale, ils se feront une joie de vous en recommander.

Envie de tenter l’aventure? Toutes les informations se trouvent sur le site. Une adresse testée et recommandée par BXXL!