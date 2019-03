Coup de coeur pour le restaurant De Bruxelles et d'ailleurs, place de la Liberté

BXXL a testé pour vous un restaurant situé sur la Place de la liberté en plein centre de Bruxelles, à deux pas du Cirque Royal… Une place qui gagnerait à être plus connue car elle est bordée de petits restaurants et de cafés fort sympathiques. Sur cette place, nous avons testé le restaurant de Bruxelles et d’ailleurs, qui est installé là depuis 7 ans.

Gros coup de coeur pour ce restaurant: pour son patron qui est absolument adorable, pour l’accueil chaleureux des serveurs et pour la cuisine colorée et haute en saveurs du chef Ben!

De Bruxelles et d’ailleurs, comme son nom l’indique, c’est un restaurant multiculturel, où le partage et l’échange sont aussi importants que le bien manger. Jean-Louis Berlemont voit son restaurant comme un espace de rencontres et de découvertes.

Sur la carte, on retrouve des plats belges et des plats exotiques, c'est une cuisine de Bruxelles et d'ailleurs. Le chef Ben vous propose une expérience de partages. Choisissez des plats à partager afin de découvrir les différentes saveurs de Bruxelles et d'ailleurs. C'est ce que nous avons fait et nous avons goûté le tartare de Saint-Jacques avec oeufs brouillés, le poulpe grillé accompagné de petits légumes et le cochon croquant ! C'est savoureux, c’est frais, c’est coloré, c’est surprenant et c’est gourmand! Un mot aussi sur les cocktails faits maison qui sont absolument canons: du rhum arrangé, du gin infusé, de quoi commencer le repas en beauté! Laissez-vous surprendre en poussant la porte de ce restaurant atypique.

Ambiance assurée

Un vendredi sur deux, vers 21H, il y a un petit concert dans le restaurant et une fois le concert terminé, le restaurant se transforme en scène pour une grande jam conviviale: la Jam des Libertés. Des artistes arrivent d’un peu partout avec leurs instruments et chacun à son tour vient jouer un morceau, seul ou accompagné d’autres artistes qui s’ajoutent au gré de leur envie et de leur inspiration. A nouveau, ce que vous propose le restaurant de Bruxelles et d'ailleurs, c’est un moment d’échanges et de partages.

De Bruxelles et d'ailleurs, 13 place de la liberté, un restaurant testé et approuvé par BXXL.