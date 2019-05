BXXL a testé pour vous " Pam Pam ", une adresse gourmande au coeur du Châtelain

Grâce à notre partenaire le Guide Delta, l'équipe de BXXL a testé pour vous le restaurant « Pam Pam », situé rue de l’Aqueduc 111, 1050 Ixelles.

Situé à deux pas de la place du Châtelain, Pam Pam est l’endroit idéal pour profiter d’une longue soirée d’été. Dès notre arrivée, père et fille, nous accueillent et nous font découvrir l’établissement à la décoration bien particulière. Si le nouveau propriétaire a voulu garder l’authenticité de la décoration d’origine, il n’a pas hésité à pousser le concept jusqu’au bout en rénovant les peintures murales et en y ajoutant des éléments de décoration aux parfums de la Havane. Petit coup de cœur pour les balançoires au bar, idéales pour les petits comme grands enfants.

En plat, nous vous conseillons de vous laisser tenter par les différentes planches. Que vous optiez pour la planche du pêcheur, végétarienne ou Pam Pam, la sélection de tapas est variée et à tomber. Même si le waterzooi et les burgers nous faisaient de l’œil, l’équipe de BXXL a opté pour une planche du pêcheur et Pam Pam. C’était l’occasion pour nous de les partager tout en dégustant de délicieux cocktails préparés à la minute. Vous y trouverez également des plats à la carte tous les plus alléchants les uns que les autres. Coup de cœur aussi pour la sélection de boissons. La large sélection de bières au fut, cocktails et softs nous a fait tourner la tête.

A noter, que la terrasse aux chaises colorées du restaurant donne directement sur l’ambiance agréable du quartier du Châtelain.