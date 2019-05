BXXL a testé pour vous les spécialités belges du « Chou de Bruxelles » à Ixelles

En partenariat avec le Guide Delta, BXXL a testé Le Chou de Bruxelles, un restaurant situé dans un des plus beaux quartiers de Bruxelles: entre l’Avenue Louise et le Châtelain, au numéro 26 rue de la rue Florence à Ixelles.

Le Chou de Bruxelles c’est une institution dans le quartier, il existe depuis près de 20 ans. A l'origine, c'était le premier restaurant du coin spécialisé dans la cuisine belge.

Dès qu’on pénètre dans le restaurant, nous sommes plongés dans une ambiance de resto typiquement belge. La décoration au mur vous fait voyager à travers le temps et on s’y sent comme chez soi.

A la carte, les plats incontournables de notre gastronomie uniquement. La cuisine de Pierangelo Pandin est une cuisine du terroir et sa spécialité, c'est les moules! Elles sont servies de plus de 30 manières différentes et 12 mois par an.

L'équipe de BXXL a opté pour un duo de croquettes aux crevettes et fondu au fromage, du melon accompagné de son jambon d’Ardennes, une cassolette de moules de Danemark au vin blanc et à l’ail. En plat nous avons testé l'américain préparé maison et les carbonnades flamandes à la bière. Et enfin en dessert, les douceurs du chou de Bruxelles. Le tout accompagné d'un vin blanc belge surprenant et délicieux!

Notez que le restaurant dispose d'une belle terrasse ensoleillée, agréable pour passer un bon temps de midi ou un début de soirée en été. Le restaurant est fermé le dimanche et le lundi, pensez à réserver, surtout le weekend.