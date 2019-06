BXXL a testé pour vous le restaurant thaï Baan Chann à Saint-Gilles

BXXL a testé pour vous de la cuisine thaïlandaise cette semaine. Il s’agit du resto “BAAN CHANN” situé au numéro 13 de la rue de Savoie à 1060 Bruxelles.

"BAAN CHANN" ce n’est pas n’importe quel thaï ! Il s’agit du lauréat 2018 du Guide Delta pour la cuisine thaïlandaise ! Le chef, Tom Pokomé, vient de Bangkok. Il est arrivé en Belgique en 2014 par amour, a d’abord travaillé un an et demi dans un restaurant français puis a décidé d’ouvrir son établissement pour mettre en valeur la cuisine thaï.

Chez "BAAN CHANN", on se sent comme à la maison. Le restaurant est petit, une vingtaine de couverts, la décoration est chic, chaleureuse et avec une jolie touche asiatique. La cuisine est installée en plein milieu du restaurant (mais des vitres protègent des odeurs), afin que le chef puisse garder un œil sur ce qu’il se passe en salle.

Tom Pokomé propose une cuisine une cuisine royale thaïlandaise telle qu’elle est enseignée à Bangkok ! C’est une cuisine raffinée qui met en valeur les produits frais et de saison. Le chef travaille sans glutamate et il va lui-même choisir ses produits tous les matins. Tous les plats sont préparés à base de currys et d’herbes importés directement de Bangkok. Comme Tom Pokomé travaille les produits locaux, vous trouverez à la carte des spécialités belges revisitées à la sauce thaïlandaise comme le coucou de Malines au coco, la souris d’agneau massala ou encore le gibier ! Les plats sont copieux et le rapport qualité prix excellent ! Si vous demandez un supplément riz, sachez qu’il ne sera pas rajouté à la note !

Nous avons également beaucoup apprécié le service d’Alice, qui est souriante, charmante et aux petits soins avec ses clients.

Bref, un gros coup de cœur pour cette adresse, ce petit écrin thaïlandais en plein cœur de Bruxelles ! Foncez découvrir "BAAN CHANN", une cuisine thaï comme vous n’en avez jamais goûtée, colorée, savoureuse et aux milles saveurs !