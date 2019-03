BXXL a testé pour vous le restaurant Terza Luna

Grâce à notre partenaire le Guide Delta, " BXXL " a testé un très bon resto italien qui s’appelle " Terza Luna ", situé avenue de l’escrime 24, à Woluwé-Saint-Pierre.

Ce qui nous a plu directement, c’est l’ambiance et la décoration du restaurant, c’est absolument magnifique, tout a été choisi avec soin, des couverts aux assiettes, tables, chaises, les tableaux aux murs, les luminaires, on s’y sent directement très bien.

Il s'agit du troisième établissement lancé par Antonio Mastrogiovanni, après " I Latini ", place Sainte-Catherine et “Le Médicis”, à la même adresse, "Terza Luna" synthétise trente années d’expérience culinaire dans une ambiance design et raffinée mais également simple et conviviale.

Nous avons pris le poulpe grillé sur une crème de fèves des marais et artichaut ainsi que le Carpaccio de Bœuf légèrement fumé, crème de figues. Nous avons également dégusté les Spaghettis aux Palourdes et les Strozzapreti au pesto de roquette espadon fumé et pistache. Nous avons terminé avec le fameux zabaione. Tout était magnifique pour nos papilles et le service parfait. Le temps d'un repas, nous étions en Italie.

Le restaurant bénéficie d'une salle de banquets ainsi que d'un jardin pour les beaux jours.