BXXL a testé pour vous le restaurant Poivre Noir à Braine L'Alleud

Chaque semaine en partenariat avec le guide delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Cette semaine, l'équipe de BXXL s’est assise à la table du restaurant Poivre Noir, situé à Braine l'Alleud.

A 20 min de Bruxelles, Christelle et son époux, Jean-Lou, vous attendent dans leur resto chaleureux et très bien décoré. La cadre est intime et l'ambiance décontractée. L'accueil souriant et le service impeccable en salle sont assurés par Christelle. Jean-Lou est, quand à lui, aux fourneaux pour notre plus grand bonheur.

La table est gourmande et les portions généreuses. La cuisine du Poivre Noir est exclusivement basée sur des produits d'une fraîcheur irréprochable et de grande qualité. Saint-Jacques normandes, petits gris de Seloignes, jambon serrano 24 mois, filet pur à l'Epoisse,...

Jean-Lou peut vous parler des heures de ses produits, de la manière dont il sélectionne et sublime la viande, le poisson, les légumes, ect... Il est également un Chef sensible à l'éco-responsabilité avec une très belle philosophie.

Ce restaurant propose un très bon rapport qualité-prix. Comptez 50 euros pour la mise en bouche, l'entrée, le plat et le dessert.

Une adresse testée et approuvée par l'équipe de BXXL!