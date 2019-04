BXXL a testé pour vous le restaurant Ma Folle de Soeur

Chaque lundi, en partenariat avec le Guide Delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Nous sommes allés chaussée de Charleroi à Saint-Gilles tester le restaurant "Ma folle de Soeur", une institution à Bruxelles.

Le restaurant existe depuis plus de 20 ans maintenant et a été créé par deux soeurs. Depuis janvier, l'établissement a changé de patron. Celui-ci a tenu à garder le nom de l'établissement et l'équipe d'origine. Vous retrouverez donc la même équipe en salle et en cuisine que du temps des soeurs, de quoi rassurer les habitués.

Le restaurant a par contre été rafraîchi et remis au goût du jour. La cuisine est à présent ouverte et un hall d'entrée a été ajouté pour éviter les courants d'air.

Dans ce restaurant on sert une cuisine belge. Les croquettes de crevettes valent le détour. Les anciennes patronnes ont d'ailleurs terminées 3ème au concours du "Comme chez soi" et les soeurs ont laissé leur recette magique aux cuisiniers, pour notre plus grand plaisir car elles sont réellement excellents! Croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur... Un délice!

Les suggestions changent toutes les semaines et tout est frais et fait maison, cuisiné sur place. Pour accompagner vos plats, Gianfranco vous propose une sélection de vins italiens bio ou naturels, de quoi faire de belles découvertes et associations.

Une adresse à découvrir ou redécouvrir.