BXXL a testé pour vous le restaurant La roseraie à Wemmel

Comme chaque lundi, l'équipe de BXXL, en partenatiat avec le Guide Delta, a testé une table de Bruxelles. Pour le dernier restaurant de la saison, nous sommes allés du côté de Wemmel et c'est à la table de "La Roseraie" que nous nous sommes assis!

La Roseraie c'est un restaurant familial qui a ouvert en mai 1985. Aux commandes de ce restaurant: les Valenduc. Gérald est en cuisine et Yvette sa femme en salle ! La Roseraie ce n'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un charmant hôtel de 13 chambres. La bâtisse est de style cottage, la décoration du restaurant est classique mais cosy. Deux choses ont retenu notre attention: le vivarium à homards, pièce unique créée dans un ancien piano et la très belle terrasse qui donne vue sur le magnifique jardin à l'anglaise rempli de roses.

Leur spécialité, les poissons

"La Roseraie" c'est une cuisine relativement classique mais qui respecte les produits de qualité, frais et de saison. La spécialité de la maison ce sont les poissons. A toutes les déclinaisons et toutes les sauces et toujours avec une parfaite maîtrise de la cuisson! Gérald est un grand saucier et fait la fierté de sa femme Yvette: moutarde, agrumes... Il aime proposer des sauces relevées qui s'accommodent parfaitement bien avec les plats proposés. Le restaurant propose également un très beau menu homard à 69€.

Le chef propose aussi de la viande sur sa carte nous avons d'ailleurs mangé un très bon carpaccio de boeuf en entrée et des crevettes nobashi, suivi d'un thon et d'un bar en croûte en plat. Du côté des desserts, Yvette met la main à la pâte car Gérald préfère les sauces aux pâtisseries.

Gérald et Yvette Valenduc ont tous les deux déjà l’âge de la pension, mais tant que la passion est là, ils continueront tous les deux à recevoir les clients dans leur restaurant. On leur souhaite encore de nombreuses belles années devant eux car le temps d'un repas, ils ont réussi à nous partager leur amour d'un service bien fait et d'une cuisine généreuse.

La Roseraie, avenue de Limburg Stirum 213 à Wemmel, une adresse testée et approuvée par BXXL!