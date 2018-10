BXXL a testé pour vous le restaurant italien Racines à Ixelles

Chaque lundi, en partenariat avec le Guide Delta, BXXl teste une table de Bruxelles. Ce lundi nous sommes allés du côté de Flagey, chez Racines, un restaurant italien doublé d'une épicerie fine.

Nous avons été charmés par l'endroit et par les patrons Ugo en cuisine et Francesco en salle. Ils sont tous les deux très accueillants et vous feront découvrir une cuisine italienne surprenante et distinguée. Chez Racines le menu est accompagné d'une petite carte qui explique la philosophie du restaurant et sur laquelle on peut lire ceci:

Bienvenue chez Racines! Laissez-nous le temps de nous asseoir avec vous et de vous raconter ce que nous préparons dans nos cuisines depuis ce matin, afin de vous faire découvrir notre amour de la cuisine italienne. Chez Racines tout est fait maison, et le menu change tous les jours. Nous avons choisi de ne pas proposer de viandes, afin de réduire l’impact environnemental de notre restaurant.

Nos poissons sont issus de filières durables. Tous les autres ingrédients sont achetés chez des petits producteurs, de manière raisonnée et responsable. Et l’eau? Chez nous, elle est gratuite. Ancora benvenuti e grazie mille.

Cette petite carte résume très bien la philosophie du restaurant. La carte par exemple, est composée en fonction des arrivages du matin. Tout est fait maison et le jour-même. Les pâtes fraîches sont préparées chaque matin. Le restaurant dispose d'un petit jardin dans lequel ils ont aménagé un petit potager pour y cultiver des légumes de saison et des herbes aromatiques qu'ils utilisent dans les plats du restaurant, c'est on ne peut plus frais, on ne peut plus local! Outre ce qui est importé directement d'Italie, Ugo et Francesco ne travaillent qu'avec des producteurs locaux situés à maximum 30 km de Bruxelles!

La cuisine de Racines est raffinée et originale. Vous choisissez un menu 4 ou 5 services et un accord mets vins est proposé pour accompagner vos plats. Prenez-le sans hésiter, Francesco se fera un plaisir de vous faire découvrir des petits bijoux de vins italiens qui ne laisseront pas votre palais indifférent!

Pour les prix, comptez 60 euros pour le 4 services et 74 euros pour le 5 services sans les vins. Des prix que nous avons estimés tout à faits corrects quand on sait que tout, absolument tout est préparé avec des produits frais et cuisiné le jour même! Et encore plus quand on sait que chez Racines l'eau (plate et pétillante) est GRATUITE! C'est, à notre connaissance, le seul restaurant bruxellois à proposer de l'eau gratuite à ses clients et à volonté.

Réécoutez ci-dessous l'avis de Marion qui a testé Racines.

Racines, située au 353 de la chaussée d’Ixelles, testé et approuvé par BXXL!